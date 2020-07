Director que acusó a Iván Lalinde de presunto maltrato reveló más detalles sobre sus acusaciones

View this post on Instagram

#tbt de hoy: Uno de esos momentos de la vida en los que sientes conexión con el universo. Grababa #elprecioescorrecto y sentí esa vibra, esa energía de todo el público. De la gente real… en ese momento sentí que había conexión!! Y reafirmé que estos medios, estos canales son importantes y claves para recordar al mundo que SE PUEDE, que somos CAPACES DE TODO LO BUENO!! Quiero hablarles a todos y decirles tanto. Qué quieres hablar? Qué tienes entre ceja y ceja para esta vida??