Denise Rosenthal muestra íntimo registro de su rutina de belleza y saca carcajadas entre sus seguidores

La sencillez es una de las mayores virtudes de Denise Rosenthal, quien, a diferencia de otros artistas que quieren mostrar siempre su vida perfecta, no teme revelar episodios íntimos de su vida privada, aunque no sean precisamente los más glamorosos.

Ahora, la artista compartió un video grabado por su pareja, el músico Camilo Zicavo, en donde se la ve con una mascarilla hidratante y música de terror de fondo.

"“La vida secreta de Denise” – Un filme dirigido por @camilozicavo #ElBlogDeLaDeni 🤣 Yo sé que uds no están preparados para esta conversación (no sé si estoy utilizando bien este dicho, perdón cabres (?))", escribió junto al video donde aparece un zoom de su rostro.

Sus fanáticos agradecieron el momento y rieron junto al registro. "Que es pesao😭 jsjsjsjs me dio cuquito con la música", "ajajaja que es incomodo cuando te hacen reír jajaja se corre toda la mascarilla 😂😫😍🥰", "amor eterno a tu risa 😂❤️", "Me encaaantaaaa😍 me gusta pero me asusta 😂", fueron algunas de las reacciones.

No es la primera vez que la artista muestra un registro íntimo y a su pareja

Días atrás, la cantante publicó un video en el que aparece junto al músico donde dejó un mensaje explicando los motivos que la llevaron a mostrar aquellas imágenes de forma pública.

"Pensaba no subir este video, porque me daba pudor, o porque en realidad intento cuidar mi intimidad y vida personal. Pero, siento que han pasado muchas cosas entre nosotros, y sea cual sea nuestro destino, estos son los momentos que me hacen sentir que lo más fuerte y hermoso está en la profundidad de nuestros sentimientos", partió manifestando.

"Porque el amor NUNCA debiese de ser juzgado. Porque es UNA NECESIDAD. Porque el amor sana, construye y es un acto político si se vive en libertad. @camilozicavo … Porque el mundo, necesita más amor, amor en todas sus formas, contrastes y colores. #pride (sic)", agregó junto al video.