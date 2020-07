Connie Achurra reveló cómo debe dormir luego de un conductor ebrio chocara contra su casa

View this post on Instagram

Y mientras los hospitales están colapsados de personas hermosas tratando de salvar a otras, mientras hay ollas comunes que son puro amor, redes de vecinos, amigos, feriantes, emprendedores, profesores y pura gente linda que intenta que toda esta situación sea menos dolorosa, hay gente de mierda que sale en toque de queda a carretear, en cuarentena y maneja por calles chicas como si fueran pistas de carrera sin importarle una raja si puede hacerle daño a otros, así quedó mi casa, con un auto que quedo casi adentro de mi patio y a 1.5 mts de mi cama donde veía un película con mis hijas, por suerte no había nadie en el jardín ni caminando en la vereda, las personas del auto tampoco tuvieron lesiones graves…pero hasta cuando tenemos que aguantar la irresponsabilidad de algunos, hasta cuándo!