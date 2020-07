"Por mucho tiempo tuve una imagen errónea de mí": Christell Rodríguez reveló problemas de autoestima

Millones de personas atraviesan duros momentos en los que la baja autoestima afecta su vida día a día y, aunque las personalidades del mundo se vean muy seguras de sí mismas, atraviesan estos mismos problemas, tal es el caso de Christell Rodríguez, quien reveló cómo logró superarlo.

Durante el programa CHV en Casa, la cantante reveló que debió trabajar en superar su baja autoestima. “Por mucho tiempo tuve una imagen errónea de mí misma, pero no a base de Internet", especificó.

Detalló que fue complicado debido a las opiniones de las personas, sin embargo trabajó día a día por aceptarse y aumentar su autoestima.

Christell Rodríguez trabajó día tras día para lograr su bienestar mental

“Decidí hacer un cambio y a raíz de eso me empoderé y empecé a recordarme todos los días que no era así, aunque es difícil porque la gente se cree con el derecho de decir lo que se les ocurra sin pensar en lo que puede generar en la otra persona, entonces igual fue difícil”, explicó.

Su mayor momento de reflexión, y lo que le hizo dar el gran paso en su camino hacia su bienestar mental fue cuando una persona, hermana de un amigo, le dijo que la admiraba y le preguntó si disfrutaba lo que hacía.

“Lloré caleta hasta que me di cuenta y dije ‘creo que he vivido mucho tiempo engañada sumergida en un estado que no soy yo, porque si no lo cambio ahora voy a vivir toda mi vida así y no quiero eso para mí”, relató.

