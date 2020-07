Dana Hermosilla sorprende con romántica postal junto a Camila Recabarren

View this post on Instagram

de nuestros mejores momentos, más que felices, en esta cuarentena juntas. no se si si estoy siendo objetiva, pero no me importa, en realidad es lo que menos importa. me duermo sintiendo tu piel…y si despierto en la noche, sentirte me hace sentir a salvo. Despertar en la mañana… abrir un ojo y verte… abro los dos y miro tu cara mientras abres los tuyos, veo tu sonrisa y tus ojos brillar con emoción cuando te das cuenta que sigo aqui, a tu lado, pegadas. Y aunque cada cierto tiempo no congeniemos, y si discutimos le digas a tus amigos que me quieres lejos jajaja y yo le diga a los míos que estás loca, siempre volvemos a esas mañanas que son eternas e infinitas. Así, aunque algunos duden, solo tu y yo sabemos, lo bien que la hacemos, esta cuarentena juntas <3