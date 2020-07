"Una niña valiente": Cata Palacios comparte el testimonio de su hermana abusada por su propio padre

Una cruda revelación hizo la cantante y animadora Catalina Palacios a través de su cuenta en Instagram. La ex participante del programa Mekano dio a conocer el caso de su hermana menor, quien fue abusada por su propio padre.

En el texto de su publicación, Palacios parte explicando que "con mi hermanita chica no compartimos el mismo padre. Esto se trata del padre de mi hermanita (no de mi padre). Somos medio hermanas (tuve que agregar esto por que hay personas que no leen bien)".

Tras ello, la ex Yingo expresó: "ella es mi hermana, una niña valiente que decidió a sus casi 18 años soltar este tremendo peso sobre ella, romper con las barreras de la mente y el miedo para ayudarse a sí misma y a otros niños. Nosotros como familia respetamos su silencio hasta que ella decidiera romperlo".

Connie Achurra reveló cómo debe dormir luego de un conductor ebrio chocara contra su casa La cocinera atravesó un momento difícil por el accidente.

En las imágenes de su publicación, la también actriz adjuntó el testimonio de su hermana.

"Sí, ha pasado mucho tiempo y si no hablé antes fue porque fue un proceso súper difícil para mí. En esos tiempos él se hizo la auto denuncia porque decía que se había dado cuenta de su error, una demostración más de que es un enfermo", es parte de lo que escribió la hermana menor de Palacios, quien explicó que Nelson Hidalgo Acosta estuvo 200 noches con arresto nocturno, pero que hoy "anda libre", específicamente en Colombia.

"Este viejo de mierda además de ser pedófilo, porque me he enterado que ha querido abusar de otras niñas cercanas a su familia, también es agresivo y alcohólico", manifiesta en otra parte de su testimonio la hermana menor de Catalina Palacios.