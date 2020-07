La actriz Danna García no deja de sorprender a sus seguidores. Muy enojada, Danna García se despachó contra sus vecinos por hacer una fiesta

Recientemente ha dado mucho de qué hablar por su lucha contra el COVID-19.

Y es que la actriz viajó a España antes de que la pandemia llegara a su punto más álgido.

Al regresar a su casa, resultó contagiada de coronavirus, y posteriormente, se contagió dos veces más.

Por eso, tuvo que estar separada de su esposo y de su hijo Dante durante un poco más de dos meses.

Conmovió en redes sociales con un video reencontrándose con su hijo.

Y durante este fin de semana, muy enojada, la actriz se quejó de sus vecinos.

Así lo hizo a través de un trino en el que contó que estaban haciendo una fiesta.

Además, escribió que incluso tenían un DJ invitado a la celebración, algo que le molestó bastante.

Ayy .. no me lo van a creer, pero mis vecinos tienen tremenda fiesta y hasta Dj. Y yo me pregunto , 2 meses alejada de mi familia para q a estos petardos luego uno se los cruce y contagien a mi hijo . 🤨🤬

— Danna Garcia (@DannaGarcia) July 4, 2020