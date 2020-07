"Botota Fox" realiza dura revelación sobre su paso por MasterChef

En entrevista con "La Cuarta", la Botota Fox se refirió a su paso por el programa de cocina MasterChef Chile, tras ser la última eliminada, revelando que no se sentía parte del grupo de participantes que quedaban.

"Botota Fox” se transformó en la nueva eliminada de "MasterChef" en un capítulo muy emotivo Su despedida fue uno de los momentos más emocionantes que se han vivido en el programa, ya que fue reconocida por su trabajo en el programa, pero sobre todo por ser una figura desde el transformismo.

La transformista contó que se sentía excluida por parte de sus compañeros durante el tiempo que estuvieron grabando en Colombia. “Fueron dos meses fuera de casa, encerrados en el hotel en donde salíamos solo a grabar. El fin de semana salían algunos grupitos, pero a mí no me invitaban, poh".

Botota reconoció que sus orígenes humildes le dieron una desventaja frente a sus compañeros por no conocer tanto de gastronomía más gourmet. "Quedaron los que quieren ganar. Yo no cocinaba tanto como los chiquillos que vivieron con la plata más de cerca, yo igual tenía la presión de no saber qué hacer porque no conozco tantos platos. Ellos tienen más paladar, yo soy de la casa nomás y he comido muy poco en restaurantes, ellos tienen más mundo".

En relación a su desempeño se va conforme:

"Creo que lo hice bien y me gané el cariño de la gente, que para mí es lo más importante, y conocieron todas mis facetas, me vieron frustrado y feliz y me vieron compitiendo. Y yo cuando compito soy una verdadera perra.

"Descubrí que hay un mundo sin final en la cocina y que con muy poco se puede hacer algo rico, lo que ha servido mucho ahora en cuarentena. Sobre todo el reciclaje de la comida, nos vino como anillo al dedo", agregó.