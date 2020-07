“Para mí era terrible”: Gaby de BKN reveló que no lo pasó bien cuando formó parte del proyecto musical

Se viene el reestreno de la serie "BKN". Y ante esto, la plataforma digital de Mega reunió a cuatro de sus protagonistas, Camila López, Javier Castillo, Francisco Moore y Justin Page. Recordaron la serie a través de una videollamada. y también revelaron algunos detalles inéditos de las grabaciones.

En este contexto, “Gaby”, interpretada por Camila López, sorprendió a los espectadores al revelar que ella no lo pasó nada bien cuando BKN pasó a ser un proyecto musical, ya que su fuerte no era el canto. “Para mí era terrible, porque lo mío no es cantar, yo nunca me las di de cantante y me costó muchísimo”, confesó, según consignó Mega.cl.

"Yo no cantaba bien"

“Yo no cantaba bien, buena onda pero… me costaba ponerme en ese papel como de show”, dijo López, en relación a las presentaciones que hacían a lo largo de Chile. Pero al parecer, no era la percepción de todos. Javier Castillo, describió la experiencia como enriquecedora: “Para mí todo fue alucinante. Estuvimos en los mejores escenarios de Chile, tocamos en el Estadio Nacional, en el Movistar Arena, en el Estadio de Antofagasta, en el Teatro Teletón”, recordó.

“Las giras eran intensas . Nosotros un grupo de pendejos que no cachabamos nada", agregó Javier. Por su parte, Felipe Morales, quien luego de haber pertenecido a "BKN" se abrió camino en el mundo musical, aseguró que su paso por la banda estuvo lleno de aprendizaje. “Fue intenso e importante en materia de formación”, aseguró. Cabe destacar que la banda nació dentro de una serie del mismo nombre. Llamaba la atención, porque los diálogos tenían subtítulos en inglés. Supuestamente, para apoyar el aprendizaje de los niños en casa.

La serie regresó a finales del mes pasado

Las series y programas del recuerdo se han transformado en una alternativa durante esta cuarentena. Desde teleserie, películas y también series como "BKN". Por este motivo, desde el 22 de junio, Mega puso a disposición todos los capítulos en su plataforma web. La producción emitida entre 2004 y 2012, conquistó a los niños y adolescentes de aquella época. Este 2020, a ocho años de emitido el último capítulo, volvió a las pantallas del canal privado.

Como señalaban sus actores, fue tal el fenómeno, que salieron producciones musicales con los miembros del programa. Así como giras a lo largo del país y diversas presentaciones. Al mismo tiempo, la serie también fue emitida en la señal internacional de TVN y en el canal de cable ETC.