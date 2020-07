El presentador Iván Lalinde es blanco de comentarios en los últimos días.

A Iván Lalinde le preguntaron por un compañero de RCN y su respuesta dejó dudas

Y es que mucho se dice de él tras su salida del canal RCN.

Ahora muchos seguidores de sus programas quedaron pensativos luego de ver una entrevista.

Le preguntaron por un compañero en particular en el canal y su respuesta dejó interrogantes.

El momento sucedió en medio de un live con la revista 15 Minutos.

El periodista le preguntó por Juanda Caribe y si habían tenido problemas antes y después de su salida del magazín de la mañana.

Ante aquella pregunta, el presentador respondió lo siguiente:

"No quiero hablar del tema. No vas a aportar nada a la sociedad con eso".

El momento podrá verlo en el siguiente video:

Cabe recordar que en medio de esta conversación contó detalles de su salida de RCN.

Y también aprovechó para dejar claro que se fue feliz y sin rencores.

"Aprendí a no ser tan ingenuo, que no todo el mundo es bueno. Me di cuenta que había gente que no quería nuestro trabajo. En dos años aprendí que hay muchos "·$%& en el camino y que uno tiene que saber defenderse".