Tras dar a luz hace cuatro meses Marilyn Patiño sorprende con su figura

Hoy me levanté con el síndrome de #anidamiento con muchas emociones encontradas, nostalgia por separarme de #Valentin sin saber cuantas noches 😖 y pensando en que #sermamá no es para nada fácil y no por las tareas si no por el sufrimiento que tenemos cuando tenemos que soltar nuestros bebés a otras personas que aunque sean amorosas y sepas que nada les falta a nuestros hijos en sus manos, siempre se llevan nuestra vida reducida en ese tamañito, en esos crespitos y esa carita pequeñita 👶 siento como si se desprendiera una parte de mi ser, bueno ando susceptible y creo q es normal . No paraba de hacer oficio y más lavando el baño y desinfectando todo con alcohol ,heme aquí con mi barriga al máximo y vena brotada . Una foto muy normal de anidamiento que sucede en los últimos días antes de dar a luz 🤰 #pregnant #embarazo tomando electrolitos y alimentándome bien para lo que viene, rogando a Dios parto natural 🙏 él es quien decide y no me aferraré a lo que yo quiero, suelto y espero lo mejor para ambos ! Los quiero y gracias por sus mensajes de apoyo que tanta fuerza me dan ahora que la necesito ! 💖👶