Jorge Zabaleta: "Me pegó fuerte los 50, estoy hecho mierda, no sé qué hacer"

El actor de televisión y locutor radial Jorge Zabaleta conversó con Jordi Castell en el programa “El Aperitivo” transmitido por el Instagram Live de @revista_velvet. Reveló que ya no le acomoda la cuarentena y que está feliz haciendo lives por su cuenta de Instagram.

"De repente me acomodó y ahora parece que no me acomoda tanto, me quiero cambiar de casa. Estoy haciendo programas, hago vivos, estoy con la radio, estoy haciendo unos vivos los martes y los jueves, me interesa mucho el contacto con la gente, hoy es súper importante eso, si en algo fallamos como sociedad, fallamos en el contacto…la desconexión total con la realidad, eso es una deuda y creo que hay que conectarse…hemos hecho un programa súper bonito “Tertulias”, escuchamos discos de vinilos y vamos conversando y hablamos un ratito, me he entretenido muchísimo. Está bueno conectarse un par de veces, incluso cuando se acabe la pandemia”.

En un momento de su vida, se sintió muy desconectado y se empezó a aislar, “yo me sentí en un momento súper desconectado, gravemente desconectado, uno se empieza a aislar solo, entonces de repente le di como un vuelco a mi vida, quiero otra cosa, renuncié a las teleseries por un tiempo, ya no quiero estar más ahí, no quiero que ese sea mi lugar…sentí que cumplí 50 y fue como ya, tengo que hacer otras cosas, tengo que bajar un poco, tengo que conectarme más con mi país, con mi gente. Quiero hablar con la señora Juanita, tengo una deuda porque la señora Juanita ha sido muy generosa conmigo. Yo ya he recibido mucho, la gente ha sido muy cariñosa conmigo y digo: qué vamos hacer ahora, desde dónde quiero trabajar ahora”.

Además, agrega que, “yo empecé a tomar mi carrera muy en serio en el momento que fui a un hospital a ver a una niña de 15 años que se estaba muriendo, llegué, ahí hablamos un rato y se murió, y yo estaba ahí viviendo ese momento tan íntimo…lo que yo hago es muy importante y el que diga que no, que se vaya a la mierda. Imagínate lo que es ese momento y la familia te agradece por estar ahí y te dice gracias por que la hiciste muy feliz”.

Llegar a los 50…

Jorge dice que fue muy duro para él llegar a los 50 años y que necesita contarlo para poder asimilarlo, “me pegó fuerte los 50, encontré que se me va la vida, encontré que era terrible, los 40 lo pasé piola, pero los 50…me quiero comprar un convertible, sacar la guata, tener calugas. Estoy hecho mierda, no sé qué hacer, necesito decirlo para poder asimilarlo y se me pase la estupidez. Reconozco que me pegó weon y he tenido buena adultez, buena genética, mis papás se mantienen bien. No estoy dispuesto a sacrificarme por tener un mejor look, si pongo todo en la balanza, no lo voy hacer, lo asumo y te lo digo…dejé de fumar, llevo 10 meses sin fumar, me costó 10 kilos, estoy 10 kilos arriba de mi peso. Finalmente estoy feliz, estoy tranquilo, no volvería atrás, no volvería a tener 30 años”.

"No me avergüenzo": Yamila Reyna responde a críticas por fotos de su cuerpo La argentina ama su cuerpo y no tiene miedo en mostrarlo.

Jorge agrega que, “uno se da cuenta que la juventud es un tesoro muy preciado. Eres atractivo por el simple hecho de ser joven, abandonar esa riqueza de la juventud…igual hay algo ahí. La juventud uno lo nota en otras cosas, uno lo pierde físicamente, de aspecto, se te chupa el culo, te sale la guata y la pata flaca, y uno dice: me estoy convirtiendo en mi mamá. Estoy en la transición. Yo me miro en el espejo con calzoncillos y calcetines y digo: mi mujer me tiene que querer mucho”.