“Estoy muchas menos horas que la Tonka y Amaro en pantalla": Pancho Saavedra bromeó sobre presencia en la TV

Durante la cuarentena, Pancho Saavedra ha aumentado sus apariciones en las pantallas de Canal 13, esto, gracias a las repeticiones de “Lugares que hablan” y su participación en “Aquí somos todos”.

La pandemia de COVID-19 ha hecho que el mundo entero se reestructure y esto incluye a los canales de televisión, los cuales han optado por retransmitir programas, como es el exitoso espacio de Saavedra.

En “HoyxHoy”, el conductor bromeó sobre su constante aparición en las pantallas y dijo “estoy muchas menos horas que la Tonka y Amaro en pantalla, incluso que los políticos jajajá”.

Pancho Saavedra lamentó el fallecimiento de un ser querido con conmovedor mensaje en Intagram El conductor recibió tiernos mensajes de sus fanáticos.

“Hay mucha gente que no había visto el programa, entonces se lo estamos mostrando también a un nuevo público y eso es la raja. Me llamó Stefan Kramer y me decía ‘me tienes cagado de la risa’, y claro, porque no estaba nunca en la casa, siempre estaba actuando y no podía verlo, entonces eso es muy bueno”, apuntó sobre la alta sintonía que tiene.

Pancho Saavedra espera poder viajar pronto

Aunque los planes apuntan a nuevos viajes para continuar el programa, Saavedra detalló que deberá esperar a que las restricciones bajen.

“Lo único que estoy esperando es que cuando se empiecen a abrir los cordones y esto empiece a pasar un poco poder ponerme las botas y salir a grabar mis programas”, explicó.

Sobre su participación en “Aquí somos todos” dijo: “Tiene una animadora y se llama Ángeles Araya, yo voy a ser su compañero durante algún tiempo, porque yo también tengo que trabajar”.

"En el 13 se enferma uno y te ponen a voh”: la broma que Jorge Zabaleta le lanzó a Pancho Saavedra En una nueva emisión de "Socios" las risas no se detuvieron.

“Me siento súper afortunado de compartir con Ángeles y que haya tenido la generosidad de recibirme algunos meses en que yo con mi equipo estamos sin poder trabajar, porque esta es una propuesta de ella, fue Ángeles la que pidió que yo la fuera a acompañar, ella me estuvo llamando insistentemente, yo podría estar en mi casita de lunes a viernes”, afirmó.

Te mostramos en video: