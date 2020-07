"No me avergüenzo": Yamila Reyna responde a críticas por fotos de su cuerpo

Esta semana la comediante argentina Yamila Reyna sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen de su espalda desnuda y solo usando un jeans.

Y aunque la foto se llenó de comentarios positivos que hablaban su buen físico, hubo quienes la criticaron por exhibiese.

"Estaba arriba de ella": Filtran supuesto chat de Pampita cuando descubrió infidelidad de Vicuña Cuatro años después una periodista volvió a retomar la polémica.

Una usuaria la increpó y la invito a dejar de compartir ese tipo de imágenes. "¿Crees que con esas fotos te harás más popular? Mientras más sencilla muchísimo mejor, le caerás mejor a todos y no solo a los cochinos, eres hermosa simpáticas y no tienes para que hacer eso", le escribió.

Ante el comentario, la ex participante de Bailando por un sueño, no se quiso quedar callada y respondió con un mensaje de amor propio: "Amo mi cuerpo. "No me avergüenzo ¿Tú sí?".