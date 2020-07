La venganza de Analía está cerca a su final y muchos quieren saber qué pasará.

Y el capítulo de este jueves dejó a varios fanáticos de la novela con dudas.

Hay quienes aseguran que con su último capítulo y un personaje, sucedería algo inesperado.

Hoy la novela presentará su último episodio, que será de una hora y media.

Es decir, serán tres horas para resolver todo el misterio y ver si finalmente Analía cumplirá con su venganza.

¿Muere Analía esta noche en el final de la novela?

#LaVenganzaDeAnalía | Se agota el tiempo y Analía comienza a ver sus últimas opciones para acabar con el candidato a la presidencia y llevarlo a la cárcel. 📺👉 Capítulo: https://t.co/LWRagN8rka pic.twitter.com/dlEHBTe5lq — Caracol Televisión (@CaracolTV) July 2, 2020

Sin embargo, de acuerdo con varios televidentes, el final no será nada feliz, pues Analía terminaría muerta.

Esto por un adelanto en el que se puede ver al Ingeniero apuntándole con un arma y secuestrándola.

Los comentarios no se han hecho esperar, pidiendo a Caracol que no mate a su protagonista, pues para ellos no tendría sentido que la buena terminara muerta y el malo triunfando:

Ayy no sé que me dejó peor si pensar en los avances en lo que todo está mal, o pensar en lo que están diciendo, que Analía muere y como prueba está la canción de la serie #LaVenganzaDeAnalía pic.twitter.com/T3M4ZXUAhn — Tefa2529 (@tefa2925) July 2, 2020

#LaVenganzaDeAnalía

No quiero ni pensar que Analía va a morir 😭😭 — Daniela Holguin (@Danielahol) July 2, 2020

Cabe recordar que el reemplazo de esta novela será la repetición de la exitosa Pasión de gavilanes.

La novela centra su trama en tres hermanos que buscan venganza por la muerte de su hermana.

Por eso buscarán venganza enamorando a tres hermanas, aunque nada saldrá como esperaban.

La famosa producción comenzará la próxima semana.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO: