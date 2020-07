Ingrid Cruz comparte fotos con su hija y su pareja en su cumpleaños número 45

Feliz, agradecida y afortunada dijo sentirse la actriz chilena Ingrid Cruz en su cumpleaños número 45.

Aunque la artista celebró este día en cuarentena, tuvo palabras de agradecimiento a todos quienes la saludaron y decidió escribirles un mensaje.

"Hoy ha sido un día maravilloso!!!! Lleno de amor 💕 No puedo estar más agradecida de todo el amor que hoy me han enviado. Se pasaron !!!!que lindo es leerlos y toda la buena vibra que me dan. Soy una mujer afortunada. Estoy feliz. Felices 45 para mi ❤️", escribió junto a una galería de imágenes donde aparece con su pareja y su hija.



Cabe mencionar que la actriz se encuentra en una relación con Ignacio Roco, quien es 14 años menor que ella.

En una reciente entrevista Cruz reveló que estaba muy feliz y completa. "La que puede, puede, y yo puedo. Es un mijito rico, llevamos un año. Por lo menos nos vemos una vez a la semana y nos llamamos mucho, hablamos todos los días. Lo adoro, es guapo, es mino, es sensible, es noble".

La actriz finalmente agradeció en un video a todos sus seguidores los mensajes de amor y buena onda el día de su cumpleaños.