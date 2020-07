La princesa Leonor luce hermosa usando una chamarra de diseño tribal muy colorida

View this post on Instagram

Su majestad el rey Felipe vi junto a su alteza Real la princesa Leonor a su llegada a oviedo, para presidir los premios princesa de asturias 2019 🇪🇦 Recordarles que ningún miembro de la familia Real española, tiene redes sociales oficiales en Instagram. Todas las cuentas que ven son fanpage o cuentas creadas por personas que seguimos a la familia Real. Como también existen cuentas que dicen ser oficiales y se hacen pasar por Sofía y Leonor y su majestades los reyes, ya sea para ganar más seguidores, para estafar o robar o usar sus nombres pero con fotos que no pertenecen a la familia Real. Así que no caigan en engaños, las únicas cuentas oficiales son: ▶️ Twitter: @CasaReal ▶️ YouTube: casarealtv ▶️ Sitio web: casareal.es ENGLISH🇺🇸 Remind them that no member of the Spanish Royal family has official social networks on Instagram. All the accounts they see are fanpage or accounts created by people who follow the Royal family. As there are also accounts that claim to be official and pose as Sofia and Leonor and their majesties the kings, either to gain more followers, to cheat or steal or use their names but with photos that do not belong to the Royal family. So don't be fooled, the only official accounts are: ▶ ️ Twitter: @CasaReal ▶ ️ YouTube: casarealtv ▶ ️ Website: casareal.es