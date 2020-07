"Historias de Cuarentena" se desipidió de la pantalla liderando la sintonía

View this post on Instagram

Esta noche se emitió el último capítulo de #HistoriasDeCuarentena y los seguidores de la serie aplaudieron y se emocionaron con el gran final en las redes sociales, sobre todo por el mensaje que entregó Lorena para que todos juntos le ganemos a la pandemia… ¿Lo viste? ¿Qué te pareció? 👇