Carola de Moras revela aspectos íntimos de Felipe Camiroaga

Invitada al programa de conversación de Canal 13, "Sigamos de largo", la animadora Carola de Moras repasó parte su carrera y habló de su relación con el fallecido animador Felipe Camiroaga, con quien animó el matinal "Buenos días a todos".

La exmodelo contó cómo fue el apoyo que le dio Felipe en una época en que era muy criticada por su desempeño, sobre todo por otras mujeres.

"Yo creo que Felipe me ayudó harto, me ayudó harto a puertas cerradas. Hablábamos harto, me aconsejaba, me decía: ‘aguanta esto, no aguantes esto otro’. En ese sentido, fue súper generoso. De hecho, siempre lo he dicho. Fue muy generoso y fue uno de los animadores más generosos que tuve como co-animador al lado", señaló.