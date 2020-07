"La Deni tiene sabor": Denise Rosenthal arrasa con sensual baile en TikTok

View this post on Instagram

Se que estoy usando harto el tik tok 🤣❤️ Pero, siento que estos videos explican de buena manera lo difícil que es lidiar con estos cánones, o exigencias que a veces terminan siendo muy dañinas para [email protected] [email protected] Y quise compartirlo. 🙏🏽❤️ Espero puedan verlo entero, se que me alargue, como siempre. Pero bueno, ya saben cómo soy. Les quiero. Espero sus comentarios ❤️