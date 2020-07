"Estaba muy asustada": Sigrid Alegría recuerda cómo fue su primer rol protagónico en Aquelarre a los 25 años

En conversación por Instagram Live con TVN, la actriz Sigrid Alegría reveló detalles de cómo fueron sus inicios como actriz. Todo, en la previa del reestreno de la recordada teleserie Aquelarre, que alcanzó un peak de sintonía en su horario en su primer capítulo.

La artista contó que la teleserie grabada en 1999 y ambiantada en un pueblo donde solo nacían mujeres, fue su primer rol protagónico y, por lo mismo, estaba muy nerviosa, sobre todo por trabajar con actrices que admiraba mucho.

La buena decisión de TVN: reestreno de Aquelarre quedó entre lo más visto en su horario El drama obtuvo un rating online promedio de 7,7 puntos, con un peak de 9 unidades entre las 15:36 y las 16:44 horas.

Consultada sobre cómo fue trabajar en un elenco solo de mujeres, la actriz reveló que al principio le costó adaptarse. "No fue fácil, porque nosotras somos hormonales y somos complicadas poh, más en un espacio donde ser protagonista es como un triunfo, es una meta. Y yo, debo confesar, y agradezco mucho de entrar a la televisión siendo protagonista. Me invitaron rápidamente a cumplir ese papel en la historia, que una protagonista, sin los secundarios, no sirve para nada, son necesarios, pero esa tarea me tocó".

“Yo estaba muy asustada, me daba mucho nervio, y además estaba con actrices que admiraba profundamente, y que no entendían mucho que esta niña nueva llegara a ser papeles tan importantes tan de repente. Por lo tanto, tuvimos un par de desencuentros, pero no fue nada grave tampoco. Dentro de todo, rápidamente, nos empezamos a acostumbrar a este gallinero", agregó.

Y aunque el comienzo fue complicado, luego lograron gran conexión con el elenco. "Los hombres también se empezaron a acostumbrar, porque también entraron como aterrados, y empezaron a pasar estas cosas mágicas, qué íntimo, pero no sé si tú cachai, pero las mujeres, cuando están mucho rato juntas, empiezan a tener el ciclo menstrual al mismo tiempo. Nos hacemos tribu. Y eso también sucedió. Fue raro al principio, pero finalmente lo logramos", señaló.