"Estuve con dengue y Covid": Felipe Camus reveló cómo ha vivido la pandemia en Bolivia

Quienes han padecido COVID-19 hablan de lo dura que puede llegar a ser la enfermedad cuando se presentan los síntomas, pero todo empeora mucho si hay otra patología afectando al organismo y ese fue el caso de Felipe Camus.

El animador chileno, quien desde 2017 vive en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, ha atravesado momentos difíciles durante la pandemia en especial porque resultó contagiado, no solo de COVID-19, sino de dengue.

“Ha sido complicado porque estoy solo aquí en Bolivia. Es complicado ya irse del país y comenzar de cero y que te tome todo esto de la pandemia, de la cuarentena, de estar encerrado en la casa”, explicó.

Felipe Camus superó los síntomas desde casa

Aunque la figura de la televisión no presentó graves síntomas del nuevo virus, tuvo momentos en los que requirió de ayuda para superar los síntomas.

“Estuve con Covid, no me afectó tanto, solamente tuve un poquito de fiebre y un problema al respirar, pero leve. Ya estoy bien gracias a Dios. Pero ha sido súper complicado estar solo y encerrado. Soy muy hiperquinético, entonces me gusta hacer muchas cosas”, dijo al respecto.

Explicó cómo se percató de las enfermedades y habló sobre los síntomas que presentó.

“Me dio un día viernes en la madrugada un dolor de cabeza tremendo que no me dejaba dormir. Estaba transpirando, tenía mucha fiebre, no sabía cuánto. Llamé al doctor, la ambulancia vino para acá, me tomaron la temperatura y tenía 40 grados, tenía la cabeza que me explotaba”, relató.

“Al otro día me hice el examen de dengue y salí positivo del dengue. Dije ‘es dengue, también es peligroso, pero con cuidado puedo salir adelante’. Al otro día llamé al canal y dije ‘me duele la cabeza, estoy con estos síntomas‘. Me envían a hacerme el examen del Covid y salí positivo. O sea, estuve con dengue y Covid”, sostuvo.

Aunque el animador ya se encuentra mucho mejor, permanece aislado hasta que se cumpla el periodo necesario para evitar la propagación del virus.

