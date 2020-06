Belenaza impacta a sus seguidores con su esbelta su figura en Instagram

View this post on Instagram

Ay! Esta foto es del show anterior! Y me veia super relajada pero OBVIO q estaba histerica! Porque es muy raro todo esto del standup online. Se extraña el publico en vivo, la piscola conversada, las fotos jugosas post show. Pero mientras el karanavairas no se vaya, tendre que hacerlo desde mi casa, piscoleando sola, pero con la misma intencion de siempre: sacarles una risa! Entretener! Relajarnos! Pelar, cuestionar todo. Nos vemos este viernes! Compren la entrada con tiempo, sino van a reventar la pagina como la vez pasada! Www.comedypass.cl #STANDUP #DESDEELLIVING #ONLINE. SPOILER ALERT : es la misma rutina q los shows anteriores, no me da el mate de hacer una hora de material nuevo cada tres semanas. Pero siempre con cositas nuevas.