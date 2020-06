Monserrat Álvarez provocó risas al relatar el momento que vivió por fiscalización

View this post on Instagram

Terminando la primera semana de regreso a @contigochv después del bicho…gracias a todos por el cariño, por los muchos saludos, a @jpcrettino por acompañarme en la conducción, al Alcalde Jadue 😂, y a tantos más….. Creo que las cosas están tan duras en Chile que prefiero ver con humor las situaciones q no son realmente importantes.