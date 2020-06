Marisela Santibáñez recuerda a su hija con un conmovedor mensaje a nueve años de su fallecimiento

View this post on Instagram

Si solo pudiera escuchar tu vocecita en mi oído diciendo “feliz día Mamita linda… eres la más hermosas el mundo” sería muy feliz… pero haberlo escuchado 8 años seguido me hace sentir que fui más afortunada de tenerte un breve instante, que imaginar no haberte conocido nunca … a las mamás que celebran en silencio recuerden que ningún hijo hija muere… sólo se van a vivir a tu corazón! 🤍🖤