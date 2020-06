Laura Acuña envió un conmovedor mensaje a su sobrina fallecida

View this post on Instagram

Princesita de la vida , tú cierras ésta avalancha de cumpleaños en junio para nuestra familia . 12 años ya que hoy celebras en el cielo como el angelito que eres ! Te amo sarita , te amamos ! Disfruta muchoooo mi amor linda!! Te extrañamos todo el tiempo. Espero que este beso llegue hasta ese cachete divino que debes tener!! Feliz cumpleaños!!! Te ama , tú tía ❤️😇