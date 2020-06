Gracias a una entrevista periodista colombiana notó una masa en su seno

View this post on Instagram

Ayer, hace 6 meses, fue mi cirugía de seno, que gracias a la detección súper temprana me salvó de un cancer de mama🙏. Hoy, fue mi control y todo está perfecto 😉. Jamás dejare de darte las gracias @drjuanpablomolina, me salvaste. Mi mastólogo favorito!!!💋 #cancerdemama #cuidate #cancer #tocatelastetas #diacontraelcancerdemama #sumatealrosa #prevencion