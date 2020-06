Yamna Lobos comparte todos los detalles del día de su parto en redes sociales

View this post on Instagram

#tbt Que recuerdos😍!! Mientras duerme mi Agus y ya más recuperada y adaptada a mi nuevo rol en esta vida 😜😊 les cuento que esta foto es del día sábado 20/06/2020 aprox 12 am recién llegando a la sala de parto cuando aún las contracciones me permitían sonreír y no tomaba a rodrigo por el cuello para colgarme y esperar q pasaran jajjaja.. (Previo a eso fue el ingreso y el pcr que salió negativo🙏). La primera contracción partió a las 8 am en punto y de ahí no pararon. Fue parto normal! Naciendo mi Agus a las 14:31hrs.. Debo reconocer que en algún momento sentí que no podia hacerlo a causa del dolor pero estuve tan contenida por el equipo médico en especial de mi querida Dr(a) Magdalena Bronfman, mi matrona Rosita González Y mi estrella @rramirezmun 🤩que salió todo maravilloso siendo la experiencia más potente y hermosa de mi vida! 💕 Pd: Gracias por tanto amor y buenos deseos para nosotros de nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, apoderados, alumnos, profes de @yamnalobosacademia y todos aquellos que cariñosamente aún sin conocernos nos dejaron un mensaje🤗