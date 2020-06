"No me gusta el show pero soy de palabra": Coté López muestra cajas de ayuda que repartirá

View this post on Instagram

Yo prometí donar las ganancias del libro. Subo esta foto porque una tía de Luis que está acá me dijo : “cuatri ( me dice así por cuatrilliza 😂) si no sube lo que ha estado haciendo en estos días la gente va hablar…” así que solo por eso lo hago jajaja. No volveré a subir más porque espero que confíen en mí … (no me gusta el show)😊 pero soy de palabra❤️ (estas son las cajas de la preventa🥰)