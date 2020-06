Nelson Mauri se reinventa tras término de "Bailando por un sueño": trabaja de repartidor en Uber Eats

El término del estelar de Canal 13 "Bailando por un sueño", dejó a muchas personas cesantes, cerca de 100, por lo que es hora de reponerse y emprender para muchos, como es el caso de Nelson Mauricio Pacheco.

En entrevista con el diario La Cuarta, el bailarín contó que es repartidor de Uber Eats. “La cuenta la tiene mi novio, se dio esta posibilidad de trabajar. Yo tengo mi camioneta parada y es una forma de hacer luquitas en esta situación, porque la verdad es que no hay bolsillo que aguante esta pandemia”, dijo.

“Primero fue el cuento del estallido social. Yo llegué de Estados Unidos el 16 de octubre, no me fui a la quiebra pero me costó mucho sacar adelante mi negocio, vender mi mercadería, quedé encalillado con unas tarjetas de crédito y después el coronavirus vino como a rematar todo”, confesó el ex Rojo, Nelson Mauri.

Con respecto a las medidas de resguardo que debe tomar para entregar los pedidos, asegura que "tenemos mucho alcohol gel y cosas para desinfectar los pedidos, no podemos abrir nada para chequear que esté todo en orden".