Esto debió dejar de comer China Suárez por malestar durante su embarazo

La actriz argentina María Eugenia "China" Suárez se encuentra esperando al segundo hijo en común con el chileno Benjamín Vicuña. La pareja, que ha pasado toda la cuarentena en el país vecino, está expectante ante la llegada de su hijo Carmelo.

Y aunque China se ha sentido bien durante su embarazo, debió dejar de lado un batido que comenzó a tomar por las mañanas, que le produjo malestar. Se trata de un jugo de pepino, que según su doctor, fue muy depurante para su organismo.

China Suárez y Benjamín Vicuña presumen la soñada piscina japonesa que instalaron en su hogar La actriz ya muestra su avanzado embarazo.

Durante una conversación por Instagram con la maquilladora Bettina Frumboli, quien también está embarazada, la actriz contó cómo fue un episodio en el que se sintió mal, posiblemente por el jugo de pepino que estaba tomando. "Me bajó un poco la presión cuando lo tomé. Me explicaron que si no lo venía tomando antes del embarazo no empiece porque es tan depurativo, reactiva todos los órganos", explicó.

"Así que mejor esperar post embarazo y me dio un poquito de miedo, quizás yo me paranoiquee", agregó. Ante eso, la recomendación del especialista fue cambiar a jugo de naranja natural.

