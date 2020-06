Fernanda Urrejola no descarta volverse a enamorar de un hombre

Fernanda Urrejola se confesó. La actriz se encuentra viviendo en Estados Unidos con su polola Francisca Alegría y que están muy enamoradas.

En conversación con Jordi Castell, durante la semana Pride del programa “El Aperitivo” transmitido por el Instagram Live de @revista_velvet, contó que se conocieron por amigas en común y que la conexión fue inmediata, “vivimos juntas, nos conocimos acá (en EE.UU.), muy divertido porque teníamos amigas en común, y nuestras amigas pensaban que nos íbamos a gustar…la conexión fue instantánea, inmediata, le dije: si tú te vienes a vivir a Los Ángeles tenemos que vivir juntas, se dio y estamos muy enamoradas. Esto fue hace dos años ya”.

Cuando hizo público su homosexualidad, mucha gente le preguntó: ¿ahora qué eres?, pero Fernanda no quiere etiquetas en su vida y dice que el día de mañana se puede volver a enamorar de un hombre

"Quiero ser libre, quiero vivir la vida, ir explorando, cuando lo conté hubo ciertas personas que reaccionaron y me dijeron: ¿ahora qué eres?, yo no quiero etiquetas, me enamoré de una mujer maravillosa, si el día de mañana terminamos y me vuelvo a enamorar de un hombre, qué sé yo…en este momento es esto y estoy feliz".

Además, agrega que “yo no me identifico con mi sexualidad, soy mucho más que la sexualidad…yo necesité contar mi historia porque soy muy honesta, no hay nada mejor que la honestidad, y también me he dado cuenta que muchas veces que mentimos por tratar de no tener un problema, se hace un problema más grande, y empecé a sentir que estaba ocultando una parte de mi vida en las redes sociales”.

Cuando le contó sobre su homosexualidad a su familia, dice que su mamá inmediatamente le dijo unas palabras de las cuales se arrepintió y la comprendió al tiro, "mi mamá es una mujer impresionante, la admiro muchísimo en muchos aspectos, pensé que esto no se lo iba a tomar tan bien, le di unos minutos para reaccionar, dijo un par de cosas que en un segundo se arrepintió…su nivel de adaptación a estas alturas, y su nivel de empatía y de amor… Yo les di ese espacio a ellos, en ningún momento les pedí que reaccionaran de alguna manera y sin embargo me sorprendieron porque fueron super abiertos y amorosos".

Sobre si alguna vez quiere volver a Chile, dice que no cierra la puerta a nada y que le gusta tener esa posibilidad. "Nunca cierro la puerta, me gusta tener la puerta abierta, mi carrera entera la hice en Chile, a veces me dan ganas de volver por el público y Chile sigue siento mi país".