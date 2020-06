Desde que se conoció el momento por el que atraviesa Daniella Álvarez muchos le han manifestado apoyo.

Ex novio de Daniella Álvarez sigue ganándose la admiración de muchos por nuevo detalle

La ex-Señorita Colombia fue operada por un tumor estomacal.

La cirugía, inevitablemente, afectó su vena aorta, y con ella la circulación de unas de sus piernas.

Lastimosamente, todo esto llevó a que decidieran que era mejor amputarle la pierna por encima de la rodilla.

Aunque su familia siempre está con ella, es su ex pareja Lenard Valde quien se roba las miradas.

No muchas personas tienen la gallardía de acompañar a alguien con quien ya terminaron su relación en un momento difícil.

Ahora es una foto que él compartió en sus redes donde se le ve durmiendo junto a ella.

Lo que ha suscitado admiración de este hombre pues que haya estado a su lado en un momento tan difícil es de rec.

A post shared by LaCriolla (@lacriollacolombiana) on Jun 25, 2020 at 9:15am PDT

Aunque pueda parecer poco común, esta expareja conservó una excelente amistad, y él le ha demostrado su cariño y apoyo en este momento.

Al salir de su cirugía, Daniella le expresó que no se sentía.

“Lo primero que Dani me ha dicho al salir de su cirugía es 'yo no me pregunto por qué me ha tocado a mí y por qué no me iba a tocar a mí y si a otra persona. Yo lo que sé es que me voy a recuperar y voy a volver a bailar champeta', compartió Lenard en su cuenta de Instagram.