Pasabordo es una agrupación con gran trayectoria musical en el país. Por duras críticas, Pasabordo eliminó canción que hablaba sobre violencia contra la mujer

La semana pasada hicieron la publicación de su más reciente sencillo 'Marte'.

Sin embargo, la letra de la canción no fue bien recibida por los internautas.

"Sé que tú quieres matarme. Dale yo me dejo, si tú quieres golpearme. Mañana voy a comprarte los guantes, pero dame un beso antes" es parte de su letra.

Rápidamente, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar.

No es la forma, se equivocaron.

La nueva canción de Pasabordo es una falta de respeto con quien la escuche hasta por error, no entiendo como lanzan una canción así en un país como Colombia, con un contexto de violencia tan grande.

De hecho, la agrupación recibió tantos comentarios, que tuvieron que eliminar la canción de plataformas como YouTube.

“Pégame pero no me dejes”? Good job Pasabordo.

Uno luchando por las relaciones sin violencia y el respeto, para que salgan con algo así. Esos mensajes violentos están mandados a recoger hace raaaato.

Acuérdense que no es vender por vender.

Mal muy mal.

— Laura Morales (@laura_morac) June 19, 2020