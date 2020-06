Mey Santamaría comparte video de su hija Mia y sorprende por lo grande que está

View this post on Instagram

Para todos [email protected] que preguntaron por Mia. Aquí está, creciendo y cada día más bella! 💖Corriendo para buscar un espacio donde ver a las vecinitas 🤦🏽‍♀️. Se gritan de una casa a otra para jugar. 😂🤣😂 y tengo que vigilarla porque trata de meterse por debajo de los cercos para escaparse a jugar igual que los perros. Hoy es una niña sana, intensa y extremadamente feliz! Gracias a [email protected] por sus buenos deseos y cariño para mis hijos. #amordelbueno #hijos #cuarentena 🙌🏼💕💖 #bendiciones