Marcela la recicladora se ha convertido en un personaje muy querido.

Marcela la recicladora de 'Día a Día' en realidad no se dedica a esto

Se le suele ver todos los días en el programa 'Día a Día' con consejos de reciclaje.

Y aunque muchos creen que en realidad ella se dedica a esto, no es así.

Se trata de un personaje creado por Sara Samaniego, una joven de 27 años egresada de la Universidad Javeriana.

En entrevista con El Espectador dijo que su personaje solo fue una idea que en un punto comenzó a salirse de control.

"La gente se encariñó tanto con el personaje, que me empezaron a enviar mensajes diciéndome que me guardaban el reciclaje para que yo me ganara esa plata. Una vez me escribieron que tenían 500 botellas de plástico para entregarme. Duraron tres meses con eso en la casa porque no se las querían dar a otro reciclador".