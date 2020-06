La dura respuesta de Amparo Grisales a seguidor que le pidió creer en Dios

View this post on Instagram

HOLA MI GENTE AMOROSA……extrañándolos un montón …!!!🍀🍀💋💋💞 2016…… @elpaiscali Fotógrafo ….. el mejor….!!! #carlostobonfotografo Me la encontré por ahí ….una excusa para saludarlos….!!! Jejejeje ….mis fotos actuales ?…… En un viaje al interior de mi SER……muchas SELFIES a mi alma y mi corazón!!! Encontrando mi alineamiento con la DIVINA PRESENCIA..”YO SOY……” Agradeciendo a los elementales y a cada presente de mi vida…. !!! Respirándole el alma al aire…. despertando CONSCIENCIA …!!! EQUILIBRIO MENTE CUERPO Y ESPÍRITU….!!! RESPIRA….volveremos por nuestros sueños….!!! DESPIERTA …solo se puede SOÑAR estando DESPIERTOS…!! Y ojalá regresemos ….siendo mejores PERSONAS…!! LOS ABRAZO CON MI ❤️💋 Cuidémonos Entre todos…!! #SERHUMANO #consciencia #entendimiento #MiCuerpoConsciente #misabianaturaleza🌿🍀 #cuidemonosentretodos #responsabilidadindividual