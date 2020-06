Kel Calderón pide ayuda: no está llegando a la meta para repartir cajas de mercadería

View this post on Instagram

Esto fue el viernes pasado recorriendo Puente Alto 🤍📦🤍📦 Si quieres colaborar con @redesencaja te dejamos aquí los datos de nuestra cuenta! TODO APORTE SIRVE 📦❤️ . Nombre: Constanza Vergara Aguilera Rut: 18.274.651-7 Banco: Santander Cuenta: Vista N° cuenta: 0-070-1566290-0 Correo: [email protected] . Contenido: @ozcar 🖤🤍