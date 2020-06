Esposo de Ana Karina Soto la defendió de los comentarios sobre su video íntimo

View this post on Instagram

Les voy a contar…… Alejandro está escribiendo su película y para concentrarse más, lleva 3 semanas viviendo a este lugar mágico, tranquilo, espiritual, con una energía única ✍🏼📚💌🎬🎥🎞❤️@la_suspiradera by Fernando Gaitan y nosotros decidimos pegarnos una escapadita y venirlo acompañar 👪❤️🙏🏻☀️ Les recomiendo este lugar ✨✨✨🍃🌳🌿. Gracias Amigos @anagaitang @rafamartinez919 @somosfernandogaitan