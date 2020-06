El comentado gesto de Johana Bahamón con su esposo y su ex para celebrar el día del padre

View this post on Instagram

Triple celebración! Día del padre, grado de Mía y clausura del IV Festival Nacional de Teatro Carcelario!!! A mi papá, a los papás de mis hijos, a los privados de la libertad y a los que ya cumplieron su condena, para todos los que en medio de la adversidad, son ejemplo de fortaleza y amor para sus familias, FELIZ día! ❤️