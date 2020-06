"Hoy cumplirías 59 años": Diana Bolocco comparte emotivo mensaje en el cumpleaños de su hermano fallecido

View this post on Instagram

Hoy cumplirías 59 años. Siempre me pregunto qué sería de tu vida. Estarías casado? Tendrías hijos? A qué te hubieras dedicado? Lo que sí tengo claro es que esa sonrisa siempre estaría pintada en tu cara. Tu partida dejó un vacío tremendo en nuestras vidas, pero créeme que te siento cada vez más cerca mío. Ahí estás, a mi lado, en todo momento. Sobre todo en los momentos difíciles. Gracias por acompañarme siempre. Besos y abrazos al cielo hermanito querido.