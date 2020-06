Daniela Castillo habla de su propia experiencia y revela que le gustaría adoptar un hijo

Invitada al programa de trasnoche de Canal 13, "Sigamos de largo", la cantante Daniela Castillo habló de su propia experiencia como hija adoptada y reveló que, eventualmente, también le gustaría hacerlo.

Consultada por Maly Jorquiera y Francisca García-Huidobro sobre si ha sentido la necesidad de buscar a sus padres biológicos, reveló que algún momento sí, pero que no lo hizo ya que considera a sus padres adoptivos como su única familia.

"En algún momento he tenido las dudas normales de saber dónde uno viene, pero nunca he llegado más allá, nunca los he conocido", aseguró.

“Mis papás son mis papás de aquí al día hasta que yo me muera y todo lo que yo soy no es biológico es lo que uno aprende”, agregó.

En cuanto a adoptar un hijo, contó que no tiene ni un temor en hacerlo y que le "encantaría" siempre que su pareja se sintiera preparada. “A mí me encantaría, yo no le tengo miedo a eso y siento que haberlo vivido en carne propia te deja en otra vereda de la vida”, señaló.

"Es súper valido también el no podérsela. Yo siento que el tener hijos adoptados no tiene que ver con el amor, tiene que ver con un montón de otras cosas… Siento que tienes que tener mucha fuerza interior y estar preparado más que nada… y si no es así, es mejor no obligarse" agregó.

Puedes ver la entrevista aquí.