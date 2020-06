Cómo luce Natasha Klauss casi 20 años después de 'Pasión de gavilanes'

View this post on Instagram

Mis amores, como amante de las mascotas que ustedes saben que soy, yo suelo premiar con snacks a mi Rocco durante los paseos como recompensa por su buen comportamiento o simplemente para consentirlo. Sin embargo, eso es algo que hay que hacer con responsabilidad y pensando en la salud de tu peludo . Pensando siempre en darle lo mejor a mi Rocco les comparto estas recomendaciones que hace Pet Food Institute @copetfood que son las que yo sigo: ⠀ 1) Los premios no deben representar más del 10% de la ingesta calórica de tu mascota y siempre debes revisar las pautas de alimentación en el paquete. ⠀ 2) Revisa el tamaño del snack para que sea equivalente al peso y tamaño de la boca de tu mascota. ⠀ 3) Las golosinas deben ir de la mano con una dieta completa y equilibrada que contenga vitaminas, minerales, ácidos grasos, proteínas y aminoácidos en las cantidades adecuadas para la etapa de vida específica de tu mascota. ⠀ 4) No premies a tu mascota con sobras de la mesa. Muchos alimentos para humanos no se recomiendan para una mascota y pueden alterar su dieta, además de causar malestar digestivo y contribuir a la obesidad. ⠀ 5) Asegúrate de que tu mascota haga mucho ejercicio y tome agua fresca. ⠀ #MYPETPFI Fotografia @emmanuelcrts gracias gracias gracias