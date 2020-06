Francisco Saavedra responde a quienes lo acusan de opacar a Ángeles Araya en "Aquí somos todos"

Desde que Francisco Saavera llegó a acompañar a Ángeles Araya en el rol de la coanimación del programa de servicio "Aquí somos todos" de Canal 13, los comentarios en Twitter sobre un opacamiento de la figura de la conductora por parte de Saavedra se han repetido.

Para acallar las críticas, el animador de "Lugares que hablan", salió a defenderse y negar las acusaciones en su contra, de las cuales dejó claro que está en desacuerdo.

Lo que comenzó el debate en Twitter, fue un nuevo logo del programa donde se puede ver a Saavedra por sobre Araya, algo que un usuario de la red social no tardó en reparar.

"Sabes que tienes razón , yo soy el coanimador y solo vengo a acompañar a Angeles, comparto tu punto de la fotografía. Pero creo q exageran , ella es la animadora , yo solo vengo por unos días. Yo hago lugares que hablan y contra viento y marea, pero por ahora no puedo grabarlos", respondió el animador y siguió argumentando.



"Y te pregunto que harías tu ? Teniendo un sueldo mensual ? Te niegas ? Yo prefiero ayudar, sobre todo en este programa, hay tantas cosas más importantes que hablar que detenerse a hacer un análisis tan Tonto e insidioso", continuó.

Finalmente terminó aclarando que él no toma las decisiones dentro del canal

"Yo no decido nada por que no soy el encargado de eso, solo te puedo decir que Twitter es detestable con sus análisis por que me hacen aparecer a mi como el protagonista de la mala onda y algunos llenos de prejuicios opinan y hacen análisis pateticos . Tú te negarías a trabajar?".

