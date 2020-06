"¿Nos parecemos?": Yamna Lobos comparte foto de su hija recién nacida

View this post on Instagram

Feliz día del padre 🤗al mejor compañero de sueños y de vida!💕 Los tiempos son perfectos y los pensamientos poderosos cuando todo confabula para que ocurran las cosas, todo lo que tiene que pasar, pasa! El destino así lo quiso.. @rramirezmun me hiciste volver a creer que el verdadero amor existe y vivir la experiencia más maravillosa e inolvidable de mi vida!👨‍👩‍👧 El nacimiento de mi #niñahermosa.. (Pronto detalles) Aquí Mis 2 más grandes amores plasmados en este recuerdo que quiero compartir con uds. Feliz día a todos los papitos!❤️