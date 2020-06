El sentido mensaje de Sandra Barrios que dicen, es para Jessi Uribe

View this post on Instagram

Después de la insistencia de varios medios de comunicación y a petición de un gran amigo @felipebacca acepté dar una entrevista para el programa @losetodocol no sin antes pedir autorización de mi Padre, Quien ese día me regaló unos versículos de la Biblia que a continuación se los comparto, con el único fin de aclarar algunas cosas acerca de mi vida y hablarle a cientos de mujeres que a diario me escriben. Gracias @cindykmartinez por tu trabajo tan profesional. Los espero hoy a las 3 pm Canal Uno. Lectura del libro de Ester (14,1.3-5.12-14): En aquellos días, la reina Ester, presa de un temor mortal, se refugió en el Señor. Y se postró en tierra con sus doncellas desde la mañana a la tarde, diciendo: «¡Bendito seas, Dios de Abrahán, Dios de Isaac y Dios de Jacob! Ven en mi ayuda, que estoy sola y no tengo otro socorro fuera de ti, Señor, porque me acecha un gran peligro. Yo he escuchado en los libros de mis antepasados, Señor, que tú libras siempre a los que cumplen tu voluntad. Ahora, Señor, Dios mío, ayúdame, que estoy sola y no tengo a nadie fuera de ti. Ahora, ven en mi ayuda, pues estoy huérfana, y pon en mis labios una palabra oportuna delante del león, y hazme grata a sus ojos. Cambia su corazón para que aborrezca al que nos ataca, para su ruina y la de cuantos están de acuerdo con él. Líbranos de la mano de nuestros enemigos, cambia nuestro luto en gozo y nuestros sufrimientos en salvación».