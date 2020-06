Camila Recabarren comparte fotos del recuerdo agradece a expareja que la ayudó con su hija

View this post on Instagram

Cuanto anhelaría volver a mi embarazo y poder disfrutarlo de verdad. Fueron 9 meses fuertes y muy intensos que no se los doy a nadie ❤️ pero el día que nació todo cambio y de a poco fui agarrando fuerza ánimo de vivir la vida 🙏🏻 ahora que rico poder DISFRUTARLO CONCHEMINARE !! Y gracias @dorochesi por haber aparecido en el momento preciso cuando la Isabelita estaba bebe… fuimos buenos Pololos todo el tiempo que duro || pero ahora y siempre agradezco tenerte como mi Mejor amigo miércale aunque sea la amiga cacho jajajaja —— Te quiero más que la mierda, tantos buenos consejos para mi como mujer y cómo mamá .- y Gracias por darme tips de ser Papá a la vez 😅🙏🏻