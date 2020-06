"Le mando un beso gigante": Juana Viale envía mensaje del Día del Padre a Gonzalo Valenzuela

La actriz argentina Juana Viale, quien ha estado reemplazando a su abuela Mirtha Legrand en su programa en la televisión argentina por ser una persona mayor y de riesgo, aprovechó una nueva celebración del Día del Padre para saludar a sus exparejas y padres de sus hijos; Juan De Benedictis, con quien Juana tuvo a Ámbar; y el actor chileno Gonzalo Valenzuela, con quien tuvo a Silvestre, Alí y Ringo.

La animadora demostró que mantiene una excelente relación con sus ex, y no tuvo problemas en saludarlos, aunque no sin antes, enviar un cariñoso llamado a su propio progenitor.

Este domingo en una nueva emisión de "Almorzando con Mirtha Legrand", Viale envió un saludo a todos los padres en su día y especialmente el suyo.

"¡Feliz día a todos los papás de toda la Argentina y de todos los países que festejan el Día del Padre!Y los que no lo festejan, también. Yo, particularmente, le voy a mandar un beso enorme, gigante, a mi mejor amigo, que es mi padre, Ignacio Viale. Un beso enorme, te amo, papito lindo de mi vida", indicó.

Luego tuvo cariñosas palabras para los padres de sus hijos. "También les voy a mandar un beso a los dos papás que me dieron a lo más lindo que tengo en el mundo, que son mis hijos. Así que, Juan De Benedictis, un beso para vos, y Gonzalo Valenzuela, que está del otro lado de la cordillera, también le mando un beso gigante", señaló.