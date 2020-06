“Somos buenos ex”: Ignacia Allamand dio detalles sobre su relación con Tiago Correa

Han pasado 10 años del quiebre matrimonial entre Ignacia Allamand y Tiago Correa. La actriz reveló que actualmente entre ambos existe una buena relación, pese a los difíciles momentos que vivió en el pasado.

Ignacia Allamand asistió a terapia y mejoró su vida tras ruptura

Durante el programa “Sigamos de largo”, la artista recordó la complicada situación que atravesó al ser acosada por la prensa tras la ruptura con Tiago y reveló cómo lo logró superar.

"Ya estoy trabajada y terapiada. Hoy incluso honro ese momento como de muchísimo aprendizaje", explicó.

Sobre la actual relación con su exesposo, quien, al igual que ella, vive en México, Ignacia afirmó que existe “buena onda”, sin embargo confesó que no fue fácil llegar hasta ese punto.

Aclaró que no se considera una amiga de su ex. “Yo no soy amiga de mi ex. Soy ex", dijo.

En este sentido, explicó que es posible tener una buena relación sin considerarse una amistad.

"Con un ex se tiene una relación especial, que puede ser cordial o distante, pero no es una amistad y tampoco una relación de pareja. Somos buenos ex", enfatizó.

Ignacia y Tiago se separaron en 2011 y según declaraciones de la actriz, la ruptura se debió a infidelidades de su entonces esposo.

Te mostramos en video: