"Chapu" Puelles a días de ser papá: "No sé si me puedo considerar padre aún"

Con ansias esperan a su primer hijo la pareja formada entre los actores Monserrat Ballarín y Francisco "Chapu" Puelles, quienes han estado compartiendo parte del proceso de espera en sus redes sociales.

El actor quiso conmemorar el Día del Padre con un recuerdo imborrable: una foto Polaroid de su pareja. "A días de conocer a nuestro pequeño macaco! "Con este recuerdo de la pancita me doy por pagado en este día especial donde no se si me puedo considerar padre aún… aunque si les hablo de corazón así me siento, con todo lo que lleva este proceso desde los miedos hasta la felicidad máxima", comenzó relatando.

"Siento que esta etapa es una gran enseñanza donde el yo soy, yo hago y yo quiero pasan a un segundo plano, ese debe ser el gran cambio del que hablan, donde todo lo que haces por ti ahora es por ellos y para ellos. Este proceso en este contexto tiene muchos matices… pero me quedo con la idea de agradecer simplemente por estar en calma y consciente", finalizó.